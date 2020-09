Tite convoca seleção nesta sexta para os dois primeiros jogos das Eliminatórias

17/09/2020 | 15:22



O técnico Tite vai anunciar, nesta sexta-feira, a lista dos jogadores convocados para integrar a seleção brasileira nos dois primeiros jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar-2022, contra Bolívia e Peru, respectivamente nos dias 9 e 13 de outubro, em São Paulo (Neo Química Arena) e em Lima.

Por causa da pandemia da covid-19, a convocação terá uma cerimônia diferente. Os nomes dos jogadores convocados serão publicados no site da CBF, às 12h30. Tite e sua comissão técnica vão responder perguntas enviadas por jornalistas a partir das 15h, ao vivo, na CBF TV.

A última entrevista de Tite foi em março, quando houve a convocação para os jogos das Eliminatórias que foram adiados.

A Fifa informou à Conmebol, após reunião nesta quinta-feira, que os países europeus abriram mão de exigir quarentena dos jogadores que voltarem de viagens à América do Sul. O único problema continua a ser os jogadores que atuam na China.

O retrospecto dos confrontos é muito favorável à seleção brasileira. Contra os bolivianos, são 21 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas, com 99 gols marcados e 25 sofridos. Diante dos peruanos, são 32 vitórias, nove empates e também cinco derrotas, com 91 gols a favor e 31 contra.

As dez seleções do continente vão se enfrentar em duelos de ida e volta. Após 18 rodadas, as quatro primeiras se classificam para o Mundial e a quinta disputa uma vaga na repescagem, contra rival ainda a ser definido.