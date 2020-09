Casamento em Maresias conquista noivos na pandemia

Redação

Casar na praia é o desejo de muitos noivos que sonham em celebrar a união em meio a paisagens naturais. A vista para o mar e um cenário cercado pela Mata Atlântica são apenas alguns dos fatores que fazem de Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, um lugar perfeito para um destination wedding.

A Praia de Maresias oferece diversos espaços abertos com estrutura para diferentes tipos de casamentos. A região conta com grande rede hoteleira, tem fácil acesso rodoviário e fornecedores especializados para o Grande Dia.

Em um momento que pede que os eventos sejam realizados ao ar livre, Maresias cumpre bem esse requisito. A praia conta com locais arejados e seguros, seja para uma cerimônia pé na areia, seja em um deque aberto ou em um grande salão.

Os ambientes de frente para o mar atendem a propostas distintas de casamentos – das grandes celebrações com até 300 convidados aos intimistas elopement wedding e mini wedding, que contam com a presença de pouquíssimas pessoas.

Além disso, a Praia de Maresias fica próxima a grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo (190 km), a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. O fácil acesso rodoviário por meio de estradas seguras faz do destino uma opção viável tanto para os convidados quanto para os fornecedores.

Na região, os noivos encontram facilmente opções de buffet, decoração, luz, som, fotografia, assessoria de casamento, bolos e doces, lembrancinhas. Vale acessar o site da APHMBR (Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias) para obter mais informações sobre Maresias e os espaços para casamentos no destino.

Destination wedding

O destination wedding tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros. Esse tipo de evento possibilita que a celebração se estenda ao longo de um final de semana ou por vários dias. Dessa forma, os noivos podem aproveitar mais tempo com seus convidados no destino escolhido.



