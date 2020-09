Universal Orlando oferta ingressos com validade até o fim de 2021

Redação

Do Rota de Férias



17/09/2020 | 15:18



O desejo de viajar o mais breve possível levou muitos brasileiros a comprar pacotes e passagens aéreas válidas até 2021 para diversos lugares do mundo, cujo acesso hoje está limitado – caso dos Estados Unidos. Se for seu caso (ou ao menos se estiver nos planos), vale a pena ficar atento às ofertas que destinos como Orlando, por exemplo, estão fazendo para atrair quem pretende ir para lá no ano que vem.

Universal Orlando oferta ingressos

Se a ideia é ir aos parques da Universal Orlando, vale saber que quem adquirir até 30 setembro de 2020 ingressos do tipo 2-Day, 2-Park, que permitem acessar a Universal Studios e a Islands of Adventure, os grandes centros de lazer do complexo, ganhará dois dias extras grátis para se divertir por lá. O tíquete custa US$ 278,99 + taxa. Por mais US$ 40 é possível fazer um upgrade para o ingresso do tipo 3-Park, que dá acesso ao parque aquático Volcano Bay.

A oferta é válida para viagens que serão realizadas até 17 de dezembro de 2021. Você não precisa indicar a data da vista agora. Basta adquirir os ingressos e usá-los uma vez até a validade.

Para mais informações sobre a oferta, visite o site da Universal Orlando.

Atrações da Universal em Orlando

Os parques temáticos da Universal Orlando contam com uma série de experiências divertidas. Uma vez neles, dá para ficar cara a cara com a Blue, a velociraptor do Raptor Encounter, curtir músicas famosas enquanto acelera até 104 km/h na emocionante montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit e se desafiar na Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, montanha-russa de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Isso sem contar novidades como o simulador The Bourne Stuntacular, aberto recentemente na Universal Studios.