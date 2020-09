Kim Kardashian continua apoiando Kanye West após publicações polêmicas no Twitter, diz site

17/09/2020 | 15:11



Kanye West está com alguns problemas com as gravadores Sony e Universal Music, e até publicou um vídeo fazendo xixi em um prêmio do Grammy. Segundo o US Weekly, mesmo após as publicações feitas pelo marido, uma fonte revelou que Kim Kardashian quer ajudar o rapper:

- Kim está segurando seu casamento com Kanye e ela sabe que ele é bipolar e está lutando com a sua saúde mental. Ela quer estar lá para ajudá-lo.

Segundo a fonte, a empresária está dando todo o apoio necessário para o rapper:

- Ela continua apoiando Kanye e faz o possível para compreendê-lo. Ela sabe que ele não é comum e sempre soube disso.

Suspenso do Twitter

Segundo o The Sun, após divulgar o número de telefone do CCO da Forbes, Kanye West foi temporariamente suspenso do Twitter após violar regras da rede social. Seu amigo, Rick Fox, passou o recado para os fãs do rapper na rede social:

Meu amigo, Kanye West, quer que todos vocês saibam que ele foi suspenso do Twitter por 12 horas.