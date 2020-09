Fátima Bernardes se emociona com homenagem do filho em aniversário: - É a primeira vez que não vamos passar juntos

17/09/2020 | 15:11



Fátima Bernardes completou 58 anos de idade nesta quinta-feira, dia 17, e ganhou várias surpresas da produção do Encontro. A mais emocionante foi uma homenagem do filho, Vinícius, que atualmente está vivendo em Paris, na França. O rapaz, de 22 anos de idade, disse em um vídeo enviado para o programa:

- Mãe, esse ano não tinha como te dar um beijo de manhã nem preparar algo para mais tarde. Então vim te dar parabéns no meio do programa. Só queria dizer que te amo, já estou com saudade, mas daqui a pouco a gente está junto de novo.

Fátima, visivelmente emocionada, disse:

- Agora foi maldade, isso foi maldade. Ele é tímido, é difícil para ele. E são 22 anos e é a primeira vez que a gente não vai passar junto.

Fátima ainda recebeu homenagens de outros famosos, como Joelma e Fernanda Gentil.