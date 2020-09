Obituário - 17 de setembro de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 12 de setembro

Juscelino Antonio Lopes, 65. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Santo André, domingo, dia 13 de setembro

Alfredo Joanette, 77. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, segunda-feira, 14 de setembro

Malvina de Moraes Souza, 93. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Ferreira de Carvalho, 82. Natural de Iati (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 15 de setembro

Albertina Damazia dos Santos Nascimento, 98. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Cirilo Alves de Araujo, 86. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Manoel Luiz Alonso, 71. Natural de João Ramalho (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sebastião Daniel Rodrigues, 68. Natural de Bom Sucesso (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Donizete Aparecido Tavares de Moura, 64. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Pedreiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lusia Célia Zocarato, 62. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cristina Cavinatto Mainetti, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Salviano Franco de Camargo, 57. Natural de Maracaí (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, emSanto André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Evaldo dos Santos Araújo, 55. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Técnico de manutenção. Dia 15. Cemitério Municipal de Santo André.

Maurício Francisco Wolf, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Rodrigues da Silva, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Auxiliar de mecânica. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, 11 de setembro

Inês Ester Garcia da Silva, 68. Natural de Sabará (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sábado, dia 12 de setembro

Mauricio Belonsi, 91. Natural de Sã Carlos (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Paulo, Capital. Dia 12. Jardim da Colina.

Izaura Massarotto, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Iracema Maria da Silva, 84. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Sebastiana Maria de Jesus, 83. Natural de Jequitaí (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria Luzinete Sant’Ana, 76. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Darcio Arnaldo Caverni, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Planalto.

José Eusébio da Silva, 71. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Antonio Nunes de Freitas, 65. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 13 de setembro

Letícia Alves Felisberto, 84. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Geraldo Rodrigues, 82. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Celso Carlos da Silva, 74. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Maria de Castro, 68. Natural de Ourém (Pará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Josias Ladeia, 60. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, segunda-feira, 14 de setembro

Jorge Pavan, 92. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia em Rudge Ramos. Dia 14. Jardim da Colina.

Odette Saturno Ferreira, 84. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Maria Pedra Godoi Bueno, 78. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Parque Jaraguá, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 15 de setembro

Cosmo Romano, 82. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 12 de setembro

Georgina Augusta Duarte Lima, 82. Natural de Campanha (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antonia Pereira Corso, 66. Natural de Junqueirópolis (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Diadema, segunda-feira, dia 14 de setembro

Josefa Maciel, 90. Natural de Aporá (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Francisco Romão da Silva, 85. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Transladado para o Ceará.

Francisco Armando Panetta, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 14, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Luiz Barbosa da Silva, 63. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Lindaura Gimenez Moreno, 51. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 15 de setembro

Maria José Fremingues Guaita, 89. Natural de Ipuiuna (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 13 de setembro

Meucy Soares Mezini, 63. Natural de Cachoeira de Itapemirim (Espírito Santo). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 14 de setembro

Joaquim Ferreira Neto, 81. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Vilma Ferreira Lima, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Jorge dos Santos, 61. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marivaldo Augusto Patrício, 52. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

César Marai Dias Pereira, 48. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Aurélio Pires dos Santos, 42. Natural de Diadema. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Denis de Paiva Queiroz, 33. Natural de Mauá. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, terça-feira, 15 de setembro

Milton José do Nascimento, 82. Natual de Aramirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.