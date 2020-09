Marcelo Zangrandi posta vídeo e fala do momento do parto de Flávia Viana

17/09/2020 | 13:11



Muita emoção! Marcelo Zangrandi postou um vídeo de quase três minutos para mostrar como foi o momento do parto de Flávia Viana que deu à luz Gabriel na última quarta-feira, dia 16! Como você já deve ter visto, a bolsa dela havia estourado cinco horas da manhã e, alguns instantes depois, ela deus boas-vindas ao seu segundo filho - o primeiro com Marcelo.

No registro, o ex-A Fazenda mostra minutos depois da bolsa ter estourado e toda a correria que foi para o casal ir o hospital:

- Com a bolsa estourada, bem tranquilíssima!, diz Marcelo.

- Eu tô não, tô bem nervosa!, responde Flávia, dando uma risada.

Além de mostrar a reação super fofa dos parentes descobrindo que Flávia iria dar à luz, o vídeo ainda traz os momentos emocionantes antes do parto. Depois, Marcelo ainda mostra, pela primeira vez, o rostinho de seu filho.

Antes de postar o vídeo, Marcelo havia feito uma série de Stories para dar o seu ponto de vista sobre como foi tudo:

- Eu vim falar com vocês sobre a experiência que foi indescritível, mas eu vou tentar descrever para vocês. Para quem não sabe, ontem eu ia para Manaus com o meu pai resolver umas coisas a trabalho e a nossa passagem era às nove da manhã. O meu pai ia passar em casa às sete horas da manhã para a gente ir juntos para o aeroporto. Sete horas. Sendo que às cinco da manhã a Flavinha acordou falando: minha bolsa estourou! E aí eu falei: imagina! É sério? Eu até achei que fosse exagero, a gente estava esperando o Gabriel para o dia 8 de outubro, 10 de outubro. Eu falei: amor, calma, acho que ainda não! E aí começamos a entrar na internet, tentar entender, só que meio que do nada, depois do primeiro vazamento, veio um segundo muito forte e incontrolável. Foi o que a gente percebeu que de fato era sim a bolsa estourada. E aí a primeira pessoa que eu liguei foi o meu pai, para avisar que não era para ele passar em casa. Eu liguei e falei: pai, a bolsa estourou. E ele: é sério? Ou você tá zoando? Ninguém me leva a sério! [E eu falei] É sério, estourou a bolsa, mas não conta para ninguém, nós vamos ver direito, vamos para o hospital, para entender tudo direitinho. É tudo uma surpresa, né? É tudo a primeira vez. Para mim e para ela porque com a Sabrina [filha mais velha da Flávia] não foi assim. Arrumamos as malas às pressas, a gente separou as roupinhas do Gabriel, umas roupas para ela, esqueci até roupa para mim, tive que mandar buscar depois e viemos para o hospital, direto.

Em seguida, ele elogiou a médica que cuidou de Flávia e que havia acompanhado o casal quando houve a perda de dois bebês, antes, e disse:

- Eu acompanhei o parto, a cesárea e do lado da Flávinha eu vi tudo, não passei mal, fiquei super forte dando apoio para a Flávia. Eu achei que eu fosse dar esse apoio, sabe? Quando você sabe que a pessoa ao seu lado precisa do seu apoio, você tira forças de onde você nem imagina. Eu tô falando isso porque quem me conhece sabe como eu sou com sangue, quando abre, operação, mas não, eu fiquei ali dando força para ela. (...) Ela foi muito maravilhosa na cirurgia. E no vídeo oficial, que depois a Flávinha vai postar, eu corto o cordão umbilical! Nossa, dá uma aflição porque você não sabe se está fazendo errado, tremendo! Mas deu tudo certinho. Gabriel nasceu com a saúde ótima, disse, acrescentando que o bebê havia feito um exame de audição e não foi detectado nenhum problema.

Marcelo ainda desabafou:

- Não vou mentir, depois de duas perdas você fica muito preocupado. Você pensa: por que será que deu errado duas vezes? E isso me preocupava porque eu pensava: e quando nascer, será que vai nascer com algum problema? Eu gostaria que o meu filho nascesse com a saúde 100%. E ele nasceu. Gabriel veio com a saúde 100%. Ele tá super lindo, super forte, não parou de chorar a noite inteira, eu e a Flávinha não conseguimos dormir. É muito bacana ver ele parar de chorar quando a gente pega ele no colo. A gente pega ele no colo e ele para na hora. Ou eu ou a Flávinha. E outra coisa, quando a gente chega falando perto dele, ele se acalma, ele para. Parece que reconhece a voz. Eu acho que foi muito importante a gente ter conversado com a barriga da Flávinha na gravidez porque parece mesmo que ele reconhece a voz daquela época. A gente parecia dois loucos, mas fez sentido. Hoje a gente fala e ele para, parecendo que está reconhecendo e se confortando com a nossa voz. É muito lindo, muito bacana.

Já em outro vídeo, ele diz que Flávia estava dando de mamar ao filho:

- Ele só quer saber de leite. Às vezes vem aqui, dá um sorrisinho pra mim... leite. É isso aí. Já me falaram que os primeiros meses é isso, né, amor?, disse, acrescentando que o bebê está mamando muito.

Fofos, né?