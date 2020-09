Fernando Zor dá apelido para Biah Rodrigues e ela rebate com provocação sobre Maiara

17/09/2020 | 13:10



Fernando Zor arrancou risadas de seus seguidores ao levar uma bronca de Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, cantor quem quem faz dupla. O sertanejo publicou uma série de Stories no Instagram chamando Biah de mandona e revelando o apelido que havia dado para ela por conta disso:

- Está ali sentada a Rainha Elizabeth. Primeira dama, Rainha Elizabeth, ela gosta de mandar nas pessoas. Betinha. A partir de hoje vai ser Betinha.

Em seguida, o cantor pediu que seus seguidores fossem até o Instagram de Biah e comentassem sua foto mais recente com a hashtag do novo apelido:

- Então gente, eu duvido vocês irem lá agora, na última foto da Bibiana, vocês vão lá na última foto da Biah e coloca #betinha. Todo mundo, vamos lá.

Biah, é claro, não deixou barato. Em seu próprio Stories, ela revelou que na verdade Fernando a chama de mandona porque ela o aconselha a dar mais valor para as pessoas que passam por sua vida, em seguida fazendo referência à cantora Maiara, dupla de Maraisa, com quem o sertanejo viveu um longo relacionamento ioiô:

- Sabe por que ele colocou vocês pra comentar na minha última foto #betinha? Porque eu gosto de ficar falando pra ele valorizar as pessoas que passam na vida dele. Por isso que ele ta falando que eu to mandando nele. E olha, vocês vão na última foto dele comentar, sabe o que? #liberaela.

No vídeo, vemos que o cantor ficou visivelmente desconfortável, e que todas as outras pessoas presentes caíram na risada após a provocação de Biah.

Libera Ela é o nome de uma das músicas da dupla Maiara e Maraísa, em parceria com Dilsinho. A letra fala sobre um homem que não tem interesse em uma mulher que é apaixonada por ele, mas mesmo assim não deixa que ela siga em frente com sua vida amorosa:

Cê tá roubando tempo. Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela.

Vish! Será que esse relacionamento vai e vem ainda tem mais história pela frente?