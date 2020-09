Marília Mendonça elogia Murilo Huff e relembra abdominoplastia: - Retirei dois quilos de pele que estavam me incomodando

17/09/2020 | 13:10



Marília Mendonça fez uma participação especial no Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre carreira, vida pessoal e projetos futuros. Ela, que anunciou que fará uma live no dia 17 de outubro para relembrar o primeiro DVD lançado em 2015 não perdeu a oportunidade de, também, mencionar Murilo Huff, com quem tem um filho chamado Léo.

Deixando claro que não existe mágoas entre os dois, a cantora elogiou Murilo ao vivo:

- Hoje vai lançar a música do Murilo Huff, pai do meu filho, que eu participei. O trabalho dele é maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena conhecer mais, disse a sertaneja, que errou o nome da música e foi se desculpar no Instagram Stories.

- O nome da música é Frieza, viu? Não é Imune. Imune foi a última música que ele lançou, reforçou ela, que terminou o relacionamento com Murilo em julho deste ano.

Durante o programa, Marília também falou sobre seus processos de reeducação alimentar e perda de peso, dando detalhes, inclusive, sobre sua abdominoplastia.

- Tudo que fiz foi com base na alimentação saudável. Só depois fiz uma abdominoplastia, com a qual retirei dois quilos de pele que estavam me incomodando.

Hoje, Marília está fazendo apenas uma reeducação alimentar. Questionada sobre as vontades de mudar a aparência, ela explicou que sempre ponderou os prós e os contras e se estaria se submetendo aos padrões.

- Se eu mudasse, é porque eu estaria cedendo à pressão que eles [público] fazem.