Rafaella Santos se irrita com internauta que criticou Neymar Jr.: Melhor ficar quieto

17/09/2020 | 13:10



Eita! Rafaella Santos se irritou com um internauta e saiu em defesa de seu irmão, Neymar Jr. nos comentários do post de um Instagram que fala sobre futebol. Tudo começou quando o perfil fez uma postagem para falar sobre uma punição que o jogador de futebol recebeu da Liga de Futebol Profissional da França após ser expulso da partida entre o Paris Saint Germain e o Olympique de Marselha no último final de semana. Na ocasião, o ex de Bruna Marquezine acusou o jogador espanhol Alvaro González de racismo, deu um tapa nele e foi expulso do jogo. Por isso, ele está suspenso por dois jogos.

Foi aí, então, que um internauta escreveu:

Alguém avisa a Neymar que quem perde com tudo isso é ele. O caso de racismo não vai esconder o mesmo comportamento que Neymar sempre tem. Todo ano é isso, gancho e suspensão. Não constrói números relevantes uma temporada sequer. Não faz 20 gols nesse campeonato francês. Vive de férias nesse campeonato. E se metendo em polêmica, se colocando no nível desses jogadores de francês. Ao invés de procurar jogar o campeonato e construir números. A diferença está na mentalidade. Triste. O caso de racismo não vai esconder isso. É sempre a mesma coisa, Neymar, todo ano. Vai fazer 13 gols no campeonato francês e 20 na temporada. Uma pena.

Rafaella, que pode estar de novo namorando Gabigol, não gostou do que leu e rebateu:

Melhor você ficar quieto!

Ela logo ganhou o apoio de outros fãs de Neymar:

Temos que concordar, disse uma pessoa, junto com o emoji de coração.