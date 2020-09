Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, inicia tratamento contra novo câncer

17/09/2020 | 13:08



O músico e produtor Dudu Braga usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para contar aos seguidores que iniciou tratamento contra um novo câncer na semana passada. O filho do cantor Roberto Carlos foi diagnosticado com tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal.

"Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver e foi isso que a gente fez", declarou durante uma "live" no perfil dele no Instagram.

Ao lado da esposa Valeska Braga e da filha Laurinha, de quatro anos, e que praticamente não apareceu no vídeo, Dudu contou como foi a reação de Roberto Carlos quando soube da notícia: "Meu pai ficou, poxa vida, arrasado. Mas agora ele está para cima. Paizão é um cara para cima: 'Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí'. Não foi bem esse o termo que a gente usou, foi um termo mais forte, mas vou poupar o ouvido de vocês".

O músico também publicou uma foto de mãos dadas com a esposa e a filha, simbolizando a união da família nesse momento tão delicado. "Vou fazer uma live para falar do meu problema de saúde. Já de agora agradeço todas as manifestações de carinho! Vocês são demais", escreveu na legenda da imagem.