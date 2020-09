MA leva investimentos ao limite para reduzir desigualdade, afirma Dino

17/09/2020 | 13:02



O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que o Estado tem cumprido as leis de responsabilidade fiscal ao mesmo tempo em que leva ao limite os investimentos públicos para a redução da desigualdade social. Segundo o governador, investimentos, obras e serviços fizeram com que o Estado registrasse saldo positivo de geração de empregos durante a pandemia do novo coronavírus.

"Somos o Estado que caminha para quatro anos de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged positivo", afirmou Dino.

Em comparação, a Pnad Contínua de junho de 2020 mostrou que o Brasil registra o número de ocupações 10 milhões abaixo do nível do mesmo período do ano passado.

"A desigualdade social não é uma questão apenas que diga respeito à redução da pobreza, por exemplo. Isto que já é central, essencial e imprescindível sob a ótica da justiça e do humanismo é ao mesmo tempo economicamente inteligente num país que tem um mercado interno poderoso", afirmou Dino.

Dino participou nesta quinta-feira de evento de lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2020, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em painel com o governador do Alagoas, Renan Filho (MDB).