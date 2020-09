Produtor sabe que conservação é fundamental para o negócio, diz Tereza Cristina

17/09/2020 | 12:50



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o agronegócio e o meio ambiente não podem andar dissociados. "O produtor sabe que conservação é fundamental para o seu negócio", acrescentou a ministra, que participou na manhã desta quinta-feira, 17, do Estadão Live Talks, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Tendências Consultoria. "O agronegócio bom é o agronegócio que preserva", enfatizou.

Ao comentar sobre uma carta que 230 organizações, entre ONGs, produtores, institutos de pesquisa e grandes empresários, enviaram nesta semana ao governo federal, com propostas para deter o desmatamento na Amazônia, Tereza Cristina disse "ficar feliz" de ver essa convergência entre agronegócio e ambientalistas. "Mas essa convergência tem de ser real", assinalou.

A ministra e vários outros membros do governo, como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, têm exortado a iniciativa privada a participar mais, com recursos, da preservação da Amazônia. De todo modo, considerou o documento "bom para ser analisado e refletido".

Quanto à legislação ambiental, ela disse que o País "tem bons exemplos" no tema, como o Código Florestal, que trouxe "bom senso e equilíbrio". "Agora, temos de ter a obrigação de cumprir a lei; isso é fundamental para o agronegócio", disse. "Já os malfeitos temos de corrigir; todo mundo tem."