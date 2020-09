EUA impõem sanções a hackers supostamente ligados ao governo do Irã

17/09/2020 | 12:30



Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira, 17, sanções a um grupo de hackers supostamente ligado ao ministério de Inteligência do Irã. "Escondido por trás de uma empresa de fachada, a Rana Intelligence Computing Company, o governo do Irã empregou uma campanha de malware que teve como alvo dissidentes iranianos, jornalistas e empresas internacionais do setor de viagens", diz o comunicado do Tesouro americano.

De acordo com o secretário da pasta, Steven Mnuchin, o regime iraniano usa o ministério da Inteligência para intimidar empresas e civis e "fazer avançar sua agenda desestabilizadora em todo o mundo".

"Os Estados Unidos estão determinados a conter as campanhas cibernéticas ofensivas, destinadas a colocar em risco a segurança e causar danos ao setor de viagens internacionais", acrescenta Mnuchin, em nota.

Como resultado das sanções, todos os bens nos EUA de indivíduos ligados à Rana estão bloqueados.