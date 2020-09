Vitão pode ser substituto de Henri Castelli no Dança dos Famosos

17/09/2020 | 11:11



Vitão está em alta! Após assumir namoro com Luísa Sonza e se tornar um dos assuntos mais comentados da internet na última semana, o cantor poderá ter a chance de ficar ainda mais na mídia nas próximas semanas. Isso porque, segundo o jornal Extra, ele foi o escolhido para substituir Henri Castelli no Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Antes mesmo da estreia da temporada do quadro, Henri anunciou que estava fora da competição por estar se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. Sem citar o nome do ator, Fausto Silva apenas anunciou que o nome do sexto integrante do time masculino seria revelado em breve.

Segundo o jornal, o nome do namorado de Luísa Sonza estava cotado desde o início da escalação do elenco para o quadro.Vale lembrar que, Sonza já participou do Dança dos Famosos no ano passado.