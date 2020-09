Whindersson Nunes acompanhado? Detalhe em foto do humorista no México intriga fãs: Bolsa de mulher ali

17/09/2020 | 11:11



Whindersson Nunes chamou a atenção dos internautas ao postar uma série de fotos em seu Instagram na noite da última quarta-feira, dia 16. Curtindo viagem ao México, o humorista recebeu uma chuva de elogios ao posar sem camisa. Porém, o que se tornou assunto mesmo foi um detalhe nos cliques que não passou despercebido pelos fãs!

Nos comentários da publicação alguns internautas viram uma bolsa de palha em cima da cama, acreditando que se tratava de um acessório feminino e que, dessa forma, Whindersson supostamente estaria acompanhado durante a viagem.

Tem uma bolsa de mulher ali, hein. Quem será a consagrada?, escreveu uma seguidora

Bolsa feminina ali, reparou outra.

Whindersson brabo, não arrasta, mas a bolsa ali no canto só mostra que o pai tá on, afirmou um terceiro.

Apesar das especulações, Whindersson não se pronunciou. Na legenda da publicação, inclusive, ele brincou sobre o momento sensual diante do espelho, em que aparentemente está nu.

Um dia eu encontrei um adolescente chorando no banco da praça, me aproximei e perguntei: O que houve meu estimado? Ele então respondeu: Meu nobre, infelizmente não nasci com o dom da sensualidade. Eu então sempre muito solicito e eloquente, dei uma palavra de apoio: Meu p**a, um fósforo que não quer é no mínimo um palito de dente, tudo tem jeito! Após essa imersão coach o menino se levantou, enxugou as lágrimas, encheu o [peito] e disse: obrigado e que eu teria orgulho dele! O menino era ninguém menos que Cauã Reymond.