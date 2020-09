Larissa Manoela posa só de biquíni e Tatá Werneck chama atenção por comentário inusitado

17/09/2020 | 11:10



Larissa Manoela tem um estilo único e mais de 30 milhões de seguidores que se inspiram em seus posts no Instagram para provar isso. E não é só em roupas de passeio ou eventos formais que ela se destaca. Sempre que aposta em peças para a praia ou piscina, ela recebe milhares de elogios. Em nova postagem, em que apareceu com um biquíni com estampa de oncinha, a beldade até foi surpreendida com um comentário para lá de inusitado de Tatá Werneck.

A humorista elogiou a atriz, de 18 anos de idade, escrevendo: Tá gata demais, e surpreendeu ao brincar usando hashtag: #beijotécnico, fazendo referência ao fato de Larissa poder contracenar com Rafael Vitti em sua primeira novela na Globo.

Os internautas, claro, se divertiram com a brincadeira de Tatá e escreveram: Quem pegou a referência, pegou!. Tem que ser, né Tatá?, Ansiosa para esse casal,