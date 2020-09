Anitta revela: - Se eu soubesse que teríamos uma quarentena em 2020, teria engravidado

17/09/2020 | 10:11



Uau! Anitta, em conversa com o jornal O Globo, abriu um pouco mais sobre a sua intimidade e deu mais detalhes sobre suas plásticas, depressão e até mesmo sobre gravidez! Primeiro, a cantora explicou que não se incomoda com as críticas que recebe após ter feito algumas intervenções estéticas:

- Não ligo para as críticas, não! Já me julgaram pra caramba, mesmo o Brasil sendo o segundo país no mundo que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim. O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca.

Em seguida, falou sobre saúde mental:

- Tive depressão, mas graças a Deus, com tratamento certo e minha família junto, consegui sair dessa. Faz um tempinho, mas estou sempre de olho. Por isso, parei de ler coisas que publicam sobre mim na imprensa e na internet. Meu terapeuta também me aconselhou a assumir os créditos pelas coisas que faço, não ficar negando minha contribuição para o funk, por exemplo. Consegui sair desse buraco.

E em uma revelação e tanto, a ex de Gui Araújo indicou que, caso soubesse que viveríamos um período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus, ela teria engravidado:

- Se eu soubesse que teríamos uma quarentena em 2020, teria engravidado. Seria o período ideal. Carina Liberato, meu braço direito, teve filho recentemente. Agora está cuidando da criança, da qual sou madrinha. Teria que ter feito umas contas, mas não sei fazer [risos]. Sou boa em muitas coisas, mas em matemática eu sou uó.

E na próxima sexta-feira, dia 18, os fãs finalmente irão ouvir e assistir ao clipe de Me Gusta, canção de Anitta feita em parceria com Cardi B! E após se apresentar no The Late Late Show with James Corden, a cantora em breve fará outra performance internacional, dessa vez no The Tonight Show, atração de Jimmy Fallon! Por meio do Stories, ela não só confirmou a informação, como também indicou que a sua apresentação será babado. Porém, ela explicou que a sua ideia inicial seria usar algum ponto turístico do Rio de Janeiro - algo que a prefeitura da cidade negou.

Primeiro, a amiga de Jojo Todynho começa dizendo o seguinte:

- É verdade, vai ter Me Gusta no Jimmy Fallon! Ai, gente, a apresentação vai ser babado na medida do possível, porque essa é super babado, tá? Vai ser um babado, tipo, passando no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, projeções do MEC de Niterói e tal... mas ano eleitoral, governo brasileiro e suas questões, a gente não conseguiu por essa questão aí. Eu não entendi muito bem, mas fazer o que? Estamos trabalhando aí, arrumando um jeito... vamos, prefeitura! Deixa eu mostrar a minha cidade, não me embarreira, não, por favor!

Ela ainda continua:

- A gente tá dando um jeitinho aí de fazer a apresentação do jeito que eu estava sonhando, mostrando a cidade, sem ser embarreirada por questões eleitorais e burocráticas que eu ainda não cheguei nesse estudo da política para entender. Se Deus quiser eu não vou ter que coisar as economias de uma vida inteira, porque custa caro. É babado também o quanto que cobra, babadinho. Mas enfim, que conquista! Eu estou super ansiosa para sexta-feira. Eu conto com vocês dando muito play e assistindo muito ao clipe... vocês têm noção do que é isso, gente?

Depois Anitta voltou e falou um pouco mais. Em tom descontraído, disse:

- Se alguém mudar de ideia, pode falar comigo, tá? Alô, forte de Copacabana! Alô, Cristo Redentor, alô Pão de Açúcar, alô MEC, alô... Maracanã não dá porque tem jogo... alô Arcos da Lapa... se a prefeitura mudar de ideia e quiser me ajudar a mostrar o Rio de Janeiro no Jimmy Fallon, me ajuda aí! Eu tô aqui disponível ainda, para a gente dar uma conversada! O não eu já tenho, vários. Prometo que falo que não tem nada a ver com campanha eleitoral, essas coisas. Também faz um precinho amigo. Vários anos de carreira para gastar todas as economias num aluguelzinho. Tá bom? A gente tá pedindo. Podia estar matando, roubando... caso alguém queira dar uma chance. Só jogando assim! Olha, eu já quebrei a minha cara... mas vai ficar bafo. Outro lugar que eu tentei e negaram foi aquele heliponto no Dona Marta, o Mirante. Tá difícil! Chegar na gringa e fazer Jimmy Fallon está parecendo fichinha perto de conseguir mostrar minha cidade na minha apresentação.