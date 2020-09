Após separação polêmica, Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi

17/09/2020 | 08:10



Arthur Aguiar parece não ter desistido do casamento com Mayra Cardi! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator está firme no propósito de se reconciliar com a coach.

O ator teria dito a amigos mais próximos que está arrependido das traições e quer retomar o casamento, para viver com a beldade e a filha deles, Sophia.

Recentemente, Arthur publicou uma longe declaração para celebrar o aniversário de Mayra Cardi, que está prestes a se mudar para a casa nova, confessando sentir falta da ex-esposa e fazendo inúmeros elogios à ela.

Mayra, por sua vez, já negou que estivesse pensando em voltar com o ex após descobrir as inúmeras traições dele. Após ser vista com Arthur, ela negou os rumores de reconciliação.

Será que esses dois ainda voltam?