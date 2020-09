Candidato a prefeito, Akira se licencia do cargo de vereador

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/09/2020 | 09:00



Candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani se licenciou do cargo de vereador até o fim da eleição, segundo ele, para se dedicar exclusivamente à campanha ao Paço e sem obter o salário de parlamentar enquanto divide as atenções com o processo eleitoral.

“Pelos valores que acredito e prego, não acho justo receber remuneração da Câmara para um trabalho que não vou exercer na plenitude neste período (eleitoral). Meu foco é na campanha, portanto, não conseguirei executar como se deve as minhas funções de vereador. Entraremos no início da campanha em dez dias, quero ter foco total na campanha”, comentou o socialista. O subsídio de um vereador de Rio Grande é de R$ 6.000.

A licença reabriu caminho para que Claudinho Monteiro (PTC) assuma o mandato. Monteiro era primeiro suplente do PSB, sigla pela qual se candidatou em 2016. Chegou a ser presidente da Câmara sob as bênçãos do governo do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), função que teve de abrir mão com o retorno de Israel Mendonça (PDT) ao Legislativo – PDT e PSB haviam feito coligação proporcional, prática vedada nesta eleição. Com a mudança, sai um parlamentar autodeclarado independente e ingressa com vereador governista.

“Conversei com ele e o deixei tranquilo para conduzir o trabalho do jeito que ele acha melhor. Ele assume dentro da legalidade, por isso não posso exigir nada dele. Foi uma decisão minha em sair. Se eu impusesse algo, ficaria até estranho. Ele até presidente do Legislativo foi eleito com suporte do governo, não seria coerente forçá-lo a ir para a oposição. Optei por não interferir”, relatou Akira, que terá como vice Paula Souza (Rede).

A mudança gerou especulações no meio político de Rio Grande, uma vez que abrir caminho a Monteiro neste momento dará visibilidade ao suplente na busca de um mandato definitivo na eleição deste ano. Há quem defenda a tese de aproximação com o governo diante da movimentação, algo que Akira refuta com veemência.