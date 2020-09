O museu que poderia ter dado certo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/09/2020 | 00:01



1927. 1933. 1939. 1947. A telinha ensaiada

Texto: Antonio de Andrade

O Brasil tomou conhecimento do surgimento da televisão por meio de notas publicadas em revistas especializadas em rádio e cinema.

Em 19 de janeiro de 1927 a revista Cinearte, publicada no Rio de Janeiro, mencionava a novidade, a qual denominou como television, antevendo que: “Em tempo bem próximo teremos o cinema, como o rádio de agora, a entrar-nos misteriosamente pela sala”.

Em 1933, Roquete Pinto, o mesmo que dez anos antes inaugurara a primeira estação de rádio no Brasil, viabilizou, com sucesso, a transmissão de imagens fixas dos estúdios da sua emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, localizada no centro da cidade, para a casa de um amigo morador no bairro de Santa Tereza.

Em junho de 1939 a empresa alemã Telefunken instalou um estúdio, e diversos aparelhos receptores, na Feira de Amostras do Rio de Janeiro, transmitindo diversos shows, além de um pronunciamento do então presidente Getúlio Vargas.

Foi um período de manifesta aproximação entre a ditadura varguista e o governo nazista. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939, os alemães retornaram ao seu país levando todos os equipamentos, frustrando um projeto de uma emissora estatal na então Capital da República.

Terminada a guerra, em agosto de 1947, no município de Juiz de Fora (MG), o técnico eletrônico Olavo Bastos produziu equipamentos que permitiram a transmissão de imagens em circuito fechado. Logo a seguir transmitiu imagens em circuito aberto, assistidas pela imprensa e população local. Posteriormente transmitiu na íntegra uma partida de futebol realizada na cidade, observada pelos moradores em um receptor instalado em local público.

Por falta de recursos a iniciativa foi abandonada e Olavo dirigiu-se ao Rio de Janeiro para dar continuidade em seus estudos de eletrônica (continua).

Em 17 de setembro de...

1915 – A empresa cinematográfica de Vicente Arnaldi, instalada no Teatro Carlos Gomes, anuncia um espetáculo em benefício do Hospital de Santo André – a Santa Casa, depois Hospital Municipal, atual Centro Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão.

1920 – Vasco Teixeira anunciava a venda de um terreno em São Caetano, com 36 mil m², “indo até os trilhos da SPR, com água nascente”.

NOTA – O proprietário residia em Santa Cruz da Estrela, distrito de Santa Rita do Passa Quatro, Interior do Estado.

1935 – Fundada a Indústria Paulista de Porcelana Argilex, em São Caetano.

Aberto na Contabilidade da Prefeitura de São Bernardo um crédito de 10 contos de réis para compra de material para a ampliação da rede de água e esgoto, lubrificantes e outros serviços da estação elevatória de águas do Guarará, em Santo André.

1950 – Presidente Getúlio Vargas visita São Caetano.

1965 – Villares, de São Bernardo, entrega à Petrobras o primeiro motor diesel marítimo de propulsão, BGW, de 154 toneladas.

1985 – Anunciada a substituição das redes de oleoduto no trecho entre Utinga e Santos, dutos estes construídos há mais de 30 anos.

Diário há meio século

Quinta-feira, 17 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1336

Manchete – Jordânia sob virtual guerra civil.

Estradas – O ministro dos Transportes, Mario Andreazza, inspeciona o trecho 2 das obras da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. Ali seria construída uma ponte de 1.500 metros sobre a Represa Billings.

Santo André – Raul Poletto, presidente do Mobral de Santo André: “Mobral alfabetizará 30 mil em Santo André”.

São Caetano/São Paulo – É a avenida da morte, culpa de duas prefeituras: sem sinalização, sem policiamento, a Avenida Delamare.

Hoje

Dia do Transportador Rodoviário de Carga

Dia da Compreensão Mundial

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Pompéia, elevado a distrito de paz em 17-9-1928. É município desde 1939, quando se emancipou de Marília. O nome homenageia Aretuza Pompéia, mulher do senador Rodolfo Miranda.

Santos do Dia

Roberto Belarmino (Montepulciano 1542 – Roma 1621). Cardeal e arcebispo de Cápua. Teólogo oficial e doutor da Igreja. Da sua obra: <CF160>Controvérsias</CF>, onde expõe de maneira monumental a doutrina católica.

Hildegarda de Bingen

Zygmunt Felinski