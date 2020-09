16/09/2020 | 21:36



A Câmara cancelou a sessão agendada para esta quinta-feira, 17, e transferiu o evento para sexta-feira, 18. Hoje, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu a confirmação de ter contraído covid-19 e, por isso, não pode comparecer aos trabalhos.

Outros deputados, como o vice-presidente Marcos Pereira (Republicanos-SP), poderiam assumir o comando das votações, no entanto, muitos parlamentares estão em seus Estados envolvidos com as convenções partidárias.

Na pauta do dia estava o projeto que altera as regras do Código de Trânsito e medidas provisórias, como a 971 que aumenta a remuneração agentes de segurança pública. Essas medidas seguem na pauta de sexta-feira.