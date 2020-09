Tchello recua de candidatura ao Paço e será vice de Lourencini

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 20:32



O médico Tchello Pierro (DEM) anunciou nesta quarta-feira (16) a retirada de seu nome da disputa à Prefeitura de Mauá para entrar na condição de pré-candidato a vice na chapa majoritária encabeçada pelo empresário José Roberto Lourencini (PSDB). O democrata já havia realizado convenção partidária no domingo, mas decidiu pelo recuo do projeto próprio para unir forças com o tucanato na tentativa de viabilizar empreitada contra o atual prefeito Atila Jacomussi (PSB), que irá concorrer à reeleição. O acerto em território mauaense sela mais um edição da histórica parceria entre PSDB e DEM.

Pierro é hematologista e foi secretário de Saúde durante uma das passagens da vice-prefeita Alaíde Damo (MDB) à frente do Paço. O médico, 39 anos, se filiou ao DEM em janeiro, sob missão de encampar caminho solo com as bênçãos do deputado federal Geninho Zuliani (DEM) – ex-prefeito de Olímpia, mas nascido em Ribeirão Pires. O acordo passou, inclusive, por São Paulo, mediante construções de outras alianças no Estado. No Grande ABC, a aliança na coligação está configurada em consideradas cidades-chave para o pleito municipal, a exemplo de Santo André e São Bernardo.

“(Diretório do PSDB de) São Paulo ajudou nesta construção, é parceria antiga desde (o presidente) Fernando Henrique (Cardoso), que acontece, inclusive, no governo do Estado (entre João Doria e Rodrigo Garcia). Há entendimento que muitas candidaturas apenas favorecem o plano do atual prefeito. A proposta desta composição é justamente somar forças. Agrega um médico a um empreendedor. O que mais se escuta de reclamação hoje é sobre gestão da saúde (pandemia de Covid-19) e falta de emprego (reflexos da crise)”, frisou Márcio Canuto, presidente local do tucanato, referindo-se aos detalhes da junção.

“Estamos acompanhando de perto o cenário e acreditamos na vitória. Panorama desenhado é que o atual prefeito se tiver chance é com o PT (na figura do vereador Marcelo Oliveira, em eventual segundo turno). E o PT só tem chance em caso de ir com o prefeito. Se for outra alternativa, fica muito mais difícil para ambos”, avaliou Canuto.

Será a primeira vez de Tchello nas urnas, assim como ocorre com Lorencini, conhecido empresário do ramo mercadista na cidade. O DEM compôs o arco de adesões de Atila em 2016. A legenda tem como principal expoente o vereador Manoel Lopes, atualmente no sétimo mandato. O PSDB, por sua vez, lançou Clóvis Volpi, ex-vereador de Mauá e ex-prefeito de Ribeirão Pires, na corrida ao Paço de quatro anos atrás.

Apesar de longa trajetória no páreo majoritário, o tucanato jamais venceu concorrência ao Paço. Curiosamente, chegou mais perto logo na estreia pós-fundação, com José Carlos Grecco, em 1988. Ele foi derrotado por 133 votos para Amaury Fioravanti, então no PL. Fato inusitado é que Grecco saiu vitorioso no pleito municipal seguinte, em 1992, contudo, ele já havia migrado ao PMDB. Cenário parecido aconteceu com o ex-prefeito Leonel Damo, que entrou em duas eleições consecutivas pelo PSDB (1996 e 2000) - na última foi para o segundo turno. Em 2005, quando conseguiu assumir a Prefeitura, via judicial, estava no PV.