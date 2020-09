Santo André fará testes de Covid na rede de ensino em inquérito epidemiológico

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 20:14



Assim como São Caetano anunciou no ínicio da semana (leia aqui) , Santo André também fará um inquérito epidemiológico na rede de ensino. A iniciativa, de acordo com o Paço, será ferramenta para retratar o atual cenário de alunos e professores que tiveram contato com o coronavírus e estão imunizados, e ajudará a pautar o município nas decisões quanto à retomada das aulas presenciais.

Na primeira fase, todos os cerca de 5.000 profissionais que atuam na rede municipal de educação farão exames de Covid-19. Na segunda etapa, estudantes das redes municipal, estadual e privada serão testados por meio de amostragem, com critérios definidos pela Secretaria de Saúde. Profissionais que atuam nas redes estadual e privada também serão testados por amostragem.



“A importância dessa testagem é para que nós tenhamos um retrato de como está a condição de saúde dessas pessoas e a disseminação da Covid-19. É essencial saber como está essa realidade entre os alunos e profissionais de educação da cidade de Santo André para pautar nossas decisões”, explicou a secretária de Educação, Gilzane Machi



A forma de cadastro para realização dos testes e o local dos exames serão divulgados nos próximos dias pela Prefeitura de Santo André, que já realizou cerca de 70 mil exames na população.