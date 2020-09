Livre da covid e fora dos jogos no Equador, Diego Alves treina no Ninho do Urubu

16/09/2020 | 19:18



Livre da covid-19, mas fora do jogo do Flamengo contra o Independiente Del Valle, nesta quinta-feira, pela Libertadores, Diego Alves inicia, nesta quinta-feira, seu retorno às atividades diárias dos treinamentos no Ninho do Urubu. O goleiro, que tstou negativo para a doença nesta terça-feira, machucou o ombro direito contra o Santos, em 30 de agosto, e desde então está fora do time.

Como o Flamengo emenda, também no Equador, um duelo com o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da Libertadores, na próxima terça-feira, a ideia do departamento médico do rubro-negro é ter o goleiro em boas condições para o jogo com o Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, dia 27.

A meta do Flamengo deveria ter ficado desde a contusão de Diego Alves sob responsabilidade de César, mas o atleta também foi diagnosticado com covid-19 e, desta forma, o jovem oriundo das categorias de base Gabriel Batista herdou a posição. Diante do Independiente Del Valle, César volta a ficar no gol.

Outro que vai voltar ao time é o atacante Bruno Henrique, recuperado de um edema ósseo. Com isso, o técnico Domènec Torrent deve legar a campo: César; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.