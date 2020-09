Governo autoriza repasse de R$ 10,112 milhões para combate a incêndios em MT

16/09/2020 | 19:15



O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o empenho e a transferência de R$ 10,112 milhões ao Estado de Mato Grosso para execução de ações de Defesa Civil de combate aos incêndios. A Portaria com a liberação dos recursos está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta tarde.

Os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sofrem com incêndios florestais, sobretudo na região do Pantanal. A liberação desses recursos para o Mato Grosso foi anunciada nesta quarta, em reunião do ministro Rogério Marinho com o governador do Estado, Mauro Mendes.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, esse repasse irá custear 32 ações, a serem implementadas nos próximos 90 dias. Estão previstas a aquisição de agente retardante para o combate às chamas, locação de veículos, maquinários e aeronaves, aquisição de combustível e compra de equipamentos como abafadores, roçadeiras, mangueiras, sopradores e tanques para armazenamento de água.