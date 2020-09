Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 17:35



Um homem, identidade não revelada foi preso com drogas por policiais militares do 6º Baep ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia), nesta quarta-feira (16) na comunidade dos Cafezais, em São Bernardo. Segundo o boletim de ocorrência os agentes faziam patrulhamento, juntamente com a equipe do canil da polícia na área quando prenderam um indivíduo com entorpecentes.

Com ele foi apreendido seis tabletes e 100 porções de maconha, totalizando 2,255 quilos, 55 pinos de crack, 198 de cocaína,uma balança de precisão e R$104 em espécie. Preso em flagrante, ele foi encaminhado ao 6º DP (Baeta Neves) onde a ocorrência foi registrada.