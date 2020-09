Kanye West posta vídeo fazendo xixi em prêmio do Grammy em protesto contra gravadora: Não vou parar

16/09/2020 | 16:11



Kanye West voltou a publicar uma série de desabafos em sua conta do Twitter nesta quarta-feira, dia 16. O rapper, que é casado com Kim Kardashian, se manifestou novamente contra as gravadoras Universal Music e Sony, e protestou de uma maneira inusitada: ele gravou um vídeo em que aparece fazendo xixi em um de seus prêmios Grammy!

Na legenda do vídeo ele escreveu:

Confiem em mim... eu não vou parar.

Kanye também publicou na rede social todos os seus contratos com as gravadoras, e se posicionou contra o esquema usado pelas empresas para lucrar em cima dos artistas:

90% dos contratos de gravação no planeta ainda estão em royalties. Um contrato de gravação padrão é uma armadilha para nunca recuperá-lo, e há todos esses custos ocultos, como as taxas de distribuição que muitas gravadoras colocam em seus contratos para ganhar ainda mais dinheiro fora do nosso trabalho, mesmo sem tentar.

Ele ainda divulgou o telefone de um jornalista da revista Forbes e afirmou que ele seria um supremacista branco, mas em seguida deletou a publicação.

Há alguns meses, Kanye causou polêmica ao declarar que a esposa tinha pensado em abortar a filha mais velha do casal, North, o que teria causado uma crise em seu relacionamento com Kim.