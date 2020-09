Ex-marido de Perlla, Cassio Castilhol diz que cantora não o deixa ver as filhas há 17 dias

16/09/2020 | 16:10



Cassio Castilhol, ex-marido de Perlla, está preocupado com o seu processo de divórcio com a cantora. Em entrevista ao jornal Extra, o músico afirmou que a funkeira não o deixa ter contato com suas duas filhas, Pérola e Pietra.

- Estou conversando com meu advogado sobre o que posso fazer. A Perlla não me deixa ver minhas filhas há 17 dias. Me proibiu até de chegar no portão da casa dela e também não quer mais minha mãe com as netas.

Cassio ainda contou que não pretende pedir a guarda exclusiva das meninas, mas que a atitude de Perlla pode prejudicá-la no futuro.

- Mãe é mãe. Mesmo fazendo o que fez comigo, a Perlla é mãe e não tiraria o direito dela nem das meninas, que choram de saudade de mim. Mas espero que ela saiba o que anda fazendo. Porque alienação parental tiraria a guarda dela. É ela que não está agindo corretamente com o pai das filhas.

O atleta ainda falou sobre o seu novo relacionamento com a corretora de imóveis Riane Bezerra. Os dois se conheceram há poucas semanas e estão saindo, ainda sem muito compromisso.

- Não assumi nenhum namoro. Apenas viram duas mãos entrelaçadas e acharam que já era alguma coisa. Nós estamos nos conhecendo.

