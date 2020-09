Taylor Hanson e esposa anunciam que estão esperando 7º filho

16/09/2020 | 15:51



Sucesso na década de 90, o vocalista da banda Hanson, Taylor Hanson, revelou na terça-feira, 15, que sua esposa, Natalie Anne Hanson, está grávida do sétimo filho do casal. O filho mais velho do cantor de 37 anos tem 17 anos e o mais novo, um.

"O melhor tipo de inesperado. Número sete chegando em dezembro", anunciou Taylor, já informando a data esperada para o nascimento do bebê mas sem informar o sexo. Natalie também revelou a novidade em uma publicação no Instagram, e a classificou como "a maior pequena surpresa em muito tempo".

Taylor e Natalie publicaram uma foto em que aparecem de mãos dadas, com Natalie com uma mão na barriga. Eles se conheceram em 2000 e se casaram em 2002. Os dois são pais de Jordan, de 17 anos, Penelope, de 15, River, de 14, Viggo, 11, Wilhelmina, 7, e Claude, a atual caçula, de 1 ano.