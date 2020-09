Polícia recaptura foragido da justiça com moto roubada em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 15:33



Um homem , cujo a identidade não foi divulgada, foi preso por policiais militares da Força Tática do 10º BPM ( Batalhão da Polícia Militar) quando havia acabado de roubar uma motocicleta e baleado uma vítima nesta quarta-feira (16), na rua do Cruzeiro, Jardim Santo André, em Santo André.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando receberam as informações via rádio que dois homens haviam roubado uma moto e atirado contra o proprietário na rua Andrade Neves, Vila Helena, Santo André.

Com as características dos suspeitos, passaram a intensificar a patrulha no bairro e conseguiram abordar indivíduo com as características informadas. Durante a revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 32 com quatro cartuchos intactos e dois deflagrados. Após ser interrogado, o homem falou que a arma era usada para sua própria segurança, mas caiu em contradição e confessou que havia participado do roubo, indicando o local onde havia abandonado a moto usada no assalto.

Chegando ao local indicado, os policiais localizaram a moto preta sem placa e realizada a pesquisa do chassi junto ao Copom (Companhia de Operações da Polícia Militar), descobriram queo veículo havia sido roubado há duas semanas e o ladrão era procurado pela justiça de Minas Gerais por roubo.

Encaminhado ao 6º DP (Vila Mazzei), onde o boletim de ocorrência foi registrado, ele aguardará a decisão da justiça.