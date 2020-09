Giovanna Ewbank baba por Zyan em vídeo e se declara para Titi e Bless: Meus amores

16/09/2020 | 14:10



Giovanna Ewbank pegou os seguidores desprevenidos com uma explosão de fofura nessa quarta-feira, dia 16! No Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo no qual aparece em frente ao espelho segurando o pequeno Zyan, que completou dois meses de idade recentemente.

Nas imagens, Gioh usa um conjunto preto e segura o filho caçula, que usa um body azul claro, voltado para o espelho, de modo que podemos ver seu rostinho. A mamãe coruja ainda baba pelo bebê:

É o meu amor, é o meu bebê. É o bebezinho da mamãe. É ele sim! É, amor.

Giovanna ainda é mãe de outras duas crianças ao lado do esposo, Bruno Gagliasso: Titi, de 7 anos de idade, e Bless, de 5 anos de idade. Nas redes sociais, ela faz homenagens constantes à dupla, que foi adotada no Malawi, na África, e nesta quarta-feira postou uma galeria de fotos dos dois, que aparecem abraçados na área externa da casa da família, que está coberta de petalas de flor rosa.

Na legenda, ela se declarou aos pequenos:

Meus amores em todas as suas cores!