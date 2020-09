Whindersson Nunes canta sofrência enquanto Luísa Sonza parabeniza Vitão por conquista: Meu orgulho

16/09/2020 | 14:10



Whindersson Nunes viajou ao México e até mesmo deixou os amigos preocupados com o fato de estar isolado. Aparentemente, o humorista quis dar uma sumida em meio ao namoro de Luísa Sonza e Vitão que, apesar de estar rolando desde maio, só veio à tona recentemente.

Por lá, ele fez alguns vídeos divertidos no Stories em que aparece cantando a sua própria música, De Novo:

- E essa é para quem está apaixonado, hein!

A letra, praticamente uma sofrência, diz o seguinte:

Você aqui de novo/Falou da última vez que não ia voltar/O que cê quer de mim?/Você aqui de novo/Você não sabe brincar acabou se apegando/Culpa minha ser tão bom assim.

Depois, mostrou que havia tomado sol e se queimado:

- Eu queimei um pouquinho... um pouquinho, não, hein, jovem! Eu estava precisando mesmo pegar uma corzinha. Eu estava muito pálido.

Luísa Sonza

Enquanto isso, Luísa Sonza segue curtindo o seu namoro com Vitão. No Instagram, o cantor celebrou o fato de ter sido indicado na categoria de Cantor do Ano no Prêmio Multishow! No post, ele, que concorre na categoria com artistas como Dilsinho, Emicida, Gusttavo Lima e Vitor Kley, escreveu:

Hoje acordei com a notícia de que fui um dos indicados a cantor do ano no Prêmio Multishow. Uma honra estar concorrendo ao lado de outros quatro artistas tão talentosos e respeitados, e assim meu sonho se realiza mais um pouco a cada dia! Obrigado, Multishow, e meus fãs lindos, VOTEM MUITO!

Nos comentários, Luísa apareceu para prestigiá-lo:

Meu orgulho, nenê.

Obrigado, mozão, respondeu ele, com o emoji de coração.