'Foi um milagre', diz Maurício Manieri, após se recuperar de enfarte

16/09/2020 | 14:06



Depois de sofrer um enfarte na sexta-feira, 11, e passar por um cateterismo na segunda-feira, 14, Maurício Manieri gravou um vídeo na noite da terça-feira, 15, para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

"Estou aqui para agradecer todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida. É momento muito dramático, mas as mensagens e os grupos de oração estão ajudando muito na minha recuperação", disse ele.

Maurício, 50 anos, começou a sentir fortes dores no peito, após se apresentar em uma live musical e precisou ser levado às pressas para o hospital. No vídeo compartilhado no Instagram do cantor, ele também agradeceu a Deus e à equipe médica.

"Foi um milagre que aconteceu, os médicos aqui do hospital foram fantásticos e só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo para poder estar com vocês, meus amores. E, agora, de coração novo".

Manieri foi o autor de diversos sucessos dos anos de 1990 ao emplacar hits como Bem Querer, Minha Menina, Te Quero Tanto e Pensando Em Você. Além disso, ele também participou da 2ª temporada do reality show A Fazenda.