São Paulo autoriza reabertura de parques temáticos

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



16/09/2020 | 13:37



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a autorização para reabertura dos parques temáticos do estado a partir do dia 23 de setembro. “Temos a maior concentração de parques de toda América Latina”, afirmou Doria.

Para voltar ao funcionamento, os locais precisarão cumprir regras sanitárias como funcionamento restrito a 8 horas por dia, uso de máscara por todos os funcionários e visitantes, medicação de temperatura na entrada e venda de ingressos antecipados para que seja possível realizar o controle da quantidade de pessoas. “O acompanhamento, supervisão e fiscalização dos parques caberá a cada prefeitura”, alertou o governador.

Em São Paulo, os parques temáticos empregam cerca de 26 mil pessoas de forma direta e indireta e a reabertura deve aquecer a economia no estado.

Doria também anunciou o pagamento de auxílio emergencial para profissionais de Cultura com base na lei Aldir Blanc 14.017 de 2020. A projeção é de que cerca de 63 mil profissionais sejam beneficiados com pagamento de R$ 3 mil. Para ter direito ao auxílio, o profissional deverá ter trabalhado na área nos 24 meses anteriores a data da lei, publicada no dia 24 de junho.

O estado recebeu verba de R$ 189 milhões do governo federal para investimento na área. Além do pagamento do auxílio emergencial, R$ 75 milhões serão destinados para 25 chamadas públicas para projetos culturais. As inscrições poderão ser realizadas a partir de amanhã pelo site www.proacexpressoaldirblanc.org.br. A projeção é de que o programa gere 22,7 mil postos de trabalho.

Além disso, o governo também anunciou o lançamento do programa Agrolegal, que prevê a regulação da segurança ao produtor rural e proteção ao meio ambiente. A ação projeta que nos próximos 20 anos será possível recuperar 3% das áreas de preservação ambiental no estado. “Em São Paulo o agronegócio e a preservação ambiental caminham junto.