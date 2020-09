Britney Spears volta a preocupar fãs ao postar vídeos com legendas misteriosas: Você está sendo controlada

16/09/2020 | 13:11



Britney Spears tem chamado muito a atenção dos fãs nos últimos meses. No começo de 2020, muitos internautas se mobilizaram a favor da cantora, questionando sua situação de tutela e dando origem ao movimento Free Britney, em português Britney Livre. Depois, em meados de junho, a cantora entrou com um pedido judicial para que ficasse livre da tutela do pai, atraindo os olhares da mídia mais uma vez. Enquanto isso, os internautas especularam até mesmo que Spears estivesse pedindo ajuda através de mensagens codificadas em seu Instagram.

No fim de agosto, no entanto, a tutela de Britney foi estendida até fevereiro de 2021, mesmo após a cantora ter afirmado que é fortemente contra ter seu pai como seu responsável legal e já ter expressado publicamente seu desejo de administrar a própria vida. Agora, os fãs voltam a se preocupar com a cantora conforme ela posta vídeos com legendas misteriosas.

Ok, este é meu próximo projeto Apenas um Toque de Vermelho... entenderam... ROSA VERMELHA? P.S.: muito mais de VERMELHO para VIR... Meu cabelo vai ficar um pouco mais selvagem e meu corpo um pouco mais suado.

A legenda acima foi escrita pela cantora em um dos costumeiros vídeos que ela posta dançando em sua sala, publicado na última segunda-feira, dia 14. Nos comentários, um internauta expressou a preocupação com a artista:

Ou você está perdendo a cabeça ou sendo controlada, não consigo dizer neste momento.

Outro fã alegou que seguidores de Britney a instruíram a usar vermelho nos próximos posts caso ela precisasse de ajuda, e afirmou que a presença da palavra vermelho na legenda era a afirmação de que a cantora precisa de auxílio:

Eu juro que alguém comentou no último post dela sobre usar VERMELHO se ela estiver com problemas... e agora isso.