Após deixar de seguir Felipe Prior nas redes sociais, Flayslane é acusada de mentir sobre affair dos dois: Eu não minto

16/09/2020 | 12:10



Flayslane e Felipe Prior não estão em bons termos atualmente. Os dois ex-BBBs pararam de se seguir nas redes sociais e, segundo o jornal Extra, ela o chamou de ingrato. Agora, por meio do Twitter, a cantora voltou a chamar a atenção após ser acusada de mentir sobre ter tido um affair com o ex-BBB.

Flay, para de falar que pegou o Felipe, ele sempre nega, você sai como a besta ou já que são amigos, avisa pra ele que essa negação é tudo menos amizade, comentou uma internauta.

A cantora, então, respondeu:

Peraí, onde eu falei que fiquei com ele? Respeitem a liberdade e direito de cada pessoa expor ou não sua vida íntima, ninguém é obrigado a expor com quem fica ou deixa de ficar, tem pessoas que preservam isso, outras que não estão nem aí (que é o meu caso).

Na sequência, ela ainda reforçou que não é uma pessoa que mente.

Cada um acredita no que quiser e vamos ser felizes hahahaha. Que bobagem, cada um fica com quem quer, diz ou esconde o que quer porque é DIREITO. Quando eu afirmar quem fiquei com alguém aí vocês podem bater no peito com tranquilidade e assinar embaixo, porque eu não minto!, completou.