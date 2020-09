Park City é opção de férias com crianças

Redação

Viajar com crianças exige planejamento. Para quem deseja explorar um destino de neve nos Estados Unidos, Park City, em Utah, desponta como ótima opção. O local conta com boa infraestrutura turística, com destaque para hotéis de todos os níveis, restaurantes internacionais e uma série de opções de lazer.

Não à toa, há sempre muitos brasileiros na região, Veja o que fazer com crianças em Park City.

Férias de inverno com as crianças

O fator número um na hora de planejar uma viagem em família é checar a logística e acessibilidade do destino. Nesse ponto, Park City já sai em vantagem em relação a muitos outros destinos de neve.

Ocorre que a cidade fica a apenas 35 minutos do aeroporto de Salt Lake City (capital do Estado de Utah), que por sua vez tem uma malha área extensa, com voos vindos de diversos destinos americanos. Muitos deles servem de porta de entrada das operações aéreas provenientes do Brasil, como Chicago, Nova York e Houston.

Uma vez em Salt Lake City, muitos hotéis de Park City organizam o traslado até a cidade. Para quem viaja em família, vale a pena escolher os estabelecimentos que contam com quartos com cozinhas. Há muitos deles por lá, inclusive com áreas de lazer completas, com direito a piscinas aquecidas e monitoria infantil.

Atividades para a família

Se de cara o desejo for se aventurar na prática do esqui, não faltam opções na região. Ao todo, há 443 pistas distribuídas entre Park City Mountain e Deer Valley Resort, duas estações que compõem o destino.

Em ambos os complexos, há opções de escolas de esqui e centros de cuidados infantis, preparados para receber viajantes de todo o mundo. Os pequenos a partir de três anos já podem fazer as aulas de esqui. E os que têm mais de dois podem optar pelos serviços de cuidados e monitoria infantil.

Além disso, as famílias podem aproveitar juntas experiências como descidas em boias e winter tubing ou snow tubing. A brincadeira nessas últimas é deslizar pela montanha apoiado em grandes boias.

Outra experiência para curtir as férias de inverno com crianças é a dog sledding, na qual cães puxam uma espécie de trenó e proporcionam um emocionante passeio na montanha. Aventureiros a partir de três anos já podem embarcar nessa atividade.

Para fugir do frio intenso, uma alternativa é visitar o Park City Museum. É lá que os visitantes conhecem toda a história da cidade, que foi fundada em 1868 e já foi um grande polo minerador do país.

