5 receitas para viajar sem sair de casa

Na impossibilidade de viajar com conforto para destinos longe de casa, uma boa dica é trazer para o lar um pouco do sabor de diversos lugares do mundo. Pode ser um caldo japonês ou um drinque exótico do Oman. Confira algumas receitas fáceis de preparar. Todas elas são servidas em hotéis e navios luxuosos espalhados pelo planeta.

5 receitas de destinos de todo o mundo

Lámen, do Japão

No auge do boom de lámen (ou rãmen) no Japão, na era Edo, o alimento era apontado como algo simples e barato. No Japão moderno, no entanto, existem milhares de lojas lámen, cada uma com centenas de variações impressionantes.

Na sua forma mais básica, o lámen tradicional sempre consiste em sopa e macarrão. Vários ingredientes podem ser adicionados, mas é a base da sopa que realmente dá a cada receita suas características únicas. Confira como preparar:

Ingredientes

300 g de filé de frango

2 embalagens de lámen instantâneo

400 ml de água

150 g de shimeji grande

1/2 xícara (chá) de shoyu

1 folha de nori

1 colher (sopa) de azeite extra virgem

1 ovo

2 dentes de alho picados

100 g de cenoura descascada

Gengibre picado a gosto

Cebolinha a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Limpar bem os filés de frango, temperar com sal e pimenta a gosto. Aquecer uma frigideira com azeite em fogo alto, refogar o alho com gengibre até ficar levemente dourado.

Abaixar o fogo, acrescentar o frango e deixar dourar dos dois lados. Acrescentar 1/2 xícara (chá) de água e o shoyu. Cozinhar o frango por cinco minutos de cada lado. Reservar. Em uma panela separada, colocar o lámen instantâneo para cozinhar junto com o tempero que vem com ele. Quando estiver pronto, retirar o macarrão e reservar o caldo.

No caldo de cozimento, cozinhe a cenoura descascada, o shimeji e o ovo. Em uma tigela grande, coloque o lámen, acrescente os legumes com o caldo, a folha de nori, o ovo cozido cortado ao meio e, se preferir, adicione shoyu. Sirva com cebolinha salpicada a gosto.

Drinque Ma-Li, do Oman

Servido no restaurante Chow Mee do resort da Shangri-la, em Muscat, o Ma-Li Cocktail, conhecido como Flor de Jasmim na culinária tailandesa, é um drinque refrescante à base de jasmim e essência de morango, e um zest de zimbro.

Ingredientes

25 ml ou 1 ½ colher de sopa de suco de limão

30 ml ou 2 colheres de sopa de melaço de cana

60 ml ou 4 colheres de sopa de chá de jasmim

80 ml ou 5 colheres e meia de sopa de Gordon’s Gin infusionado em morango (Faça a infusão do gin com os morangos antes da preparação)

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no misturador

Adicione cubos de gelo e chacoalhar gentilmente

Enche a metade de um copo com cubos de gelo

Coloque o conteúdo do misturador no copo usando um filtro

Cubra o coquetel com gelo picado

Enfeite com flores comestíveis e fatias finas de morango

Tostada de Avocado, do interior de São Paulo

O chef Gabriel Broide, que trabalha no Hotel Bortanique, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, é conhecido por usar a técnica do foraging, na qual os alimentos são colhidos do campo para a mesa. Confira sua receita de tostada de avocado

Ingredientes

4 fatias de pão de fermentação natural

2 avocados

6 muçarelas de búfala

120 g de tahine

Brotos de coentro

Pimenta Togarashi

Sal

Azeite

Modo de Preparo

Toste as fatias de pão deixando-as crocantes. Descasque os avocados e corte-os em fatias. Corte as mozzarellas em rodelas.

Espalhe a tahine por cima das torradas, intercale as fatias de mozzarella e avocado até cobrir a superfície. Tempere com sal, com broto de coentro e a pimenta Togarashi. Regue com azeite e sirva.

Medialunas, do Uruguai

A pastelaria uruguaia é conhecida pela riqueza de seu receituário, no qual figuram tortas, pães de diferentes texturas e sobremesas vistosas, muitas delas com frutas e doce de leite. As medialunas, como são chamados os “croissants” ganham destaque nas casas de chá e no café da manhã servido no elegante resort Enjoy Punta del Este. Saiba como prepará-las:

Ingredientes

Recheio

600 g de manteiga

200 g de farinha (Tipo 000)

Massa

1 kg de farinha (Tipo 0000)

300 ml de leite

15 g de sal

5 ovos

60 g de fermento

150 g de açúcar

20 g de extrato de malte

15 ml de baunilha

Modo de preparo

Coloque em um recipiente os ovos, leite, manteiga, açúcar e fermento. Misture bem e deixe descansar por alguns minutos. Depois, acrescente a farinha, amasse um pouco mais e acrescente sal, um pouco de água e a levedura, mas de pouco em pouco.

Deixe misturando na batedeira, na menor velocidade, por cinco minutos. Depois, em ritmo mais acelerado, por dois minutos.

Quando a massa estiver bem lisinha e macia, retire de batedeira, faça bolinhos com as mãos, coloque-os em um recipiente e deixe crescer até que a massa dobre de tamanho.

Em seguida, corte a massa em formato de triângulos e deixe a massa descansar por um dia na geladeira.

No dia seguinte, passe o rolo em cima da massa e adicione farinha e manteiga na mesma temperatura da massa e comece a enrolar pela base mais larga, indo até a pontinha do triângulo.

Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por mais o menos 25 minutos.

Alcachofras fritas, da Itália

As alcachofras fritas são muito saboreadas no boêmio bairro de Trastevere, em Roma, capital da Itália. Elas também ilustram os cardápios dos navios de luxo de companhias como a Regent Seven Seas. Saiba como fazer.

Ingredientes

2 xícaras de corações de alcachofra em pedaços

Azeite de Olive ou óleo de girassol para fritar e

1 xícara e ½ de farinha de arroz

1 xícara e ½ de cerveja

½ colher de sobremesa de sal

Salpicar com cominho

Modo de preparar