Whindersson Nunes viaja ao México e amigos ficam preocupados após youtuber se isolar

16/09/2020 | 10:10



Whindersson Nunes está deixando os amigos preocupados! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o humorista resolveu se isolar depois da repercussão em torno do namoro de Luísa Sonza, sua ex-esposa, com Vitão, e parou de responder as mensagens no celular.

A publicação revela que o youtuber e cantor resolveu dar uma sumida em meio à avalanche de comentários que recebeu em suas redes sociais, de internautas o chamando de corno, por supostamente ter sido traído por Luísa.

Apesar de ter mostrado bom humor ao falar sobre o namoro da ex-companheira, Whindersson optou por sair de cena e viajar para o Piauí e curtir um tempo com a família, deixando as aparições em tempo real das redes sociais de lado. Depois do período com a família, Whindersson resolveu tirar férias e, segundo a colunista, está em Tulum, no México.

Nas redes sociais, ele não divulgou o exato local onde se encontra, mas compartilhou fotos em meio ao cenário paradisíaco e mostrou detalhes do quarto de hotel em que está hospedado.

Fábia Oliveira revelou ainda que ele está acompanhado do irmão Hildevan e que a assessoria negou qualquer recaída na depressão, confirmando que está tudo ótimo com o artista.