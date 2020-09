Maurício Manieri manda recado do hospital: Bom demais estar vivo

16/09/2020 | 08:10



Maurício Manieri tranquilizou os seguidores e fãs na noite da última terça-feira, dia 15, ao aparecer em um vídeo no hospital. Internado na UTI após sofrer um infarto, o cantor agradeceu todo o carinho que recebeu e afirmou que segue se recuperando.

- Estou aqui para agradecer imensamente todas as mensagens que me mandaram nesse período tão difícil na minha vida. Momento muito dramático. Mas as orações estão ajudando muito na minha recuperação. Foi um milagre o que aconteceu. Os médicos aqui foram fantásticos, só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo, bom mesmo, para poder estar com vocês, agora de coração novo. Obrigada Deus, obrigada meus amores, disse no vídeo.

A esposa do cantor, Iza Stein, ainda falou sobre o estado de saúde dele na legenda da publicação.

Deixo aqui uma mensagem do Mau que nesta tarde teve uma melhora significativa e pediu para gravar esse vídeo pra cada um de vocês que estiveram conosco em orações, nos apoiando neste momento tão difícil e delicado de nossas vidas! Foi um milagre. Agradecemos Deus e toda equipe do hospital que está realizando um trabalho fantástico. Deus abençoe a vida de vocês, escreveu a apresentadora.

Maurício, que tem 50 anos de idade, segue internado na UTI de um hospital em São Paulo. Em nota, a assessoria de imprensa do cantor afirmou que o quadro de saúde é estável.