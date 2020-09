Azulão e Tigre conhecem rivais nas semifinais da A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/09/2020 | 00:27



Os times do Grande ABC conheceram ontem à noite os adversários nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Até certo momento, os vizinhos São Bernardo FC e São Caetano se enfrentariam e, consequentemente, já garantiriam mais um representante da região na elite de 2021, junto do Santo André. Porém, o empate no tempo normal entre São Bento e Taubaté, por 1 a 1 (a equipe de Sorocaba avançou nos pênaltis, ao vencer por 8 a 7), fez com que o chaveamento fosse definido de outra forma, deixando aberta a possibilidade de um dérbi acontecer na grande final da competição.

Com a igualdade na partida de ontem à noite, o Azulão – que havia passado pelo Monte Azul nas penalidades – manteve a liderança geral da Série A-2 e vai reeditar a final da Copa Paulista do ano passado ao enfrentar o XV de Piracicaba, que despachou a Portuguesa e avançou na quarta colocação. O primeiro jogo será no Interior, no Barão de Serra Negra, enquanto a volta será realizada no Estádio Anacleto Campanella. No encontro entre os times, no primeiro turno, vitória são-caetanense de virada por 2 a 1 – Diego Jussani abriu o placar, Marlon empatou e Jussani, contra, definiu.

Já o Tigre, que ficou com a segunda melhor campanha depois de eliminar o Juventus, também nos pênaltis, terá pela frente o São Bento, terceiro colocado. A partida de ida será realizada no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto a volta, no 1º de Maio, em São Bernardo. No embate que os times tiveram no primeiro turno desta Série A-2, vitória aurinegra por 1 a 0, gol marcado por Marlyson.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) deverá definir hoje, em reunião com os quatro semifinalistas, horários e datas das partidas. Entretanto, o primeiro confronto só acontecerá na semana que vem. Isso porque tanto São Caetano quanto São Bento jogam sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time do Grande ABC estreia na Série D, diante do Caxias-RS, enquanto a equipe de Sorocaba mede forças com o Volta Redonda-RJ, pela Série C.

A Federação confirmou que as partidas semifinais e finais terão o auxílio do árbitro de vídeo. Nas quartas de final, sobretudo nas partidas de ida, os duelos entre XV de Piracicaba e Portuguesa e Taubaté e São Bento tiveram polêmicas, que forçaram a FPF a escalar seu quadro principal para os confrontos da volta.