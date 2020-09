Daniel Tossato



16/09/2020 | 00:14



Com o nome homologado para a disputa do cargo de chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Lair Moura (Avante) afirmou que apostará nos projetos sociais que encampou para superar os favoritos na disputa.

Conforme a postulante, a ideia é colocar na vitrine as ações que realizou em alguns setores da cidade, principalmente à frente da Apraespi (Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Figura conhecida na política local – foi candidata a deputada estadual e federal, além de vereadora e vice-prefeita –, Lair concorre pela primeira vez ao posto máximo da política de Ribeirão. Terá o ex-vereador Hércules Giarola (Republicanos) com vice.