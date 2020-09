Estevam rasga atestado e vai a ato político

Raphael Rocha



16/09/2020 | 00:51



Na semana passada, o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), foi visto dirigindo seu automóvel na Rua São Paulo e quem o flagrou foi o presidente da CPI do Natal Iluminado na Câmara, vereador Tite Campanella (Cidadania). O parlamentar não escondeu a irritação porque, uma semana antes, Estevam havia apresentado atestado médico – machucou o ombro esquerdo –para não prestar seu depoimento na apuração sobre denúncias de desvios de recursos no convênio feito por ele, então à frente da Aciscs. Neste fim de semana, Estevam voltou a descumprir a orientação médica de repouso. Foi à convenção do candidato do PSD à Prefeitura, Fabio Palacio. Gravou vídeos, anunciou sua candidatura a vereador, conversou com colegas, como se nada tivesse acontecido. Esse movimento reforça discussão na CPI para convocá-lo coercitivamente.

Parecer

Por falar no advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o TCE (Tribunal de Contas do Estado) iniciou análise do convênio feito por Estevam e o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) para realização do Natal Iluminado em 2016 – o polêmico acordo foi rejeitado por comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que analisou a papelada, resultou em ação civil pública contra os envolvidos, bloqueio de bens e CPI na Câmara. Os conselheiros do TCE transferiram o veredicto para as próximas semanas, após ouvir sustentação oral da defesa dos acusados.

Reflexos

O PTB de Mauá surpreendeu ao retirar em cima da hora a candidatura do ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB) para apoiar o vereador Marcelo Oliveira, candidato do PT à Prefeitura. Mas nem todo mundo gostou da ideia. Tem candidato a vereador, que reservadamente contou à coluna, que pensa em não fazer campanha aberta ao petista. Já a direção do partido acredita que a adesão a Marcelo acaba com a possibilidade de avanço de uma terceira via e que o segundo turno se consolida entre o PT e o prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Chapa fechada

Candidato do Progressistas à Prefeitura de Mauá, o empresário Ronaldo Pedrosa anunciou que o advogado e pastor Daniel Tavares, também do Progressistas, será seu vice. Depois de muita especulação e convites para composição com outras forças da cidade, Pedrosa confirma que estará nas urnas neste ano.

Apoio

Grupo que tem contestado a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo, inclusive com ações na Justiça e no Ministério Público, encaminhou apoio à candidatura de Leandro Altrão (PSB) à Prefeitura, depois que começaram a circular especulações em torno da candidatura do vereador Rafael Demarchi (PSL) ao Paço.

Reviravolta

Coordenador regional do PRTB, Marcos Thomazini declarou que a convenção realizada pelo partido em Santo André, na segunda-feira e que homologou Dennis Ferrão como candidato na cidade, é nula por ferir diversos itens do estatuto da sigla. Thomazini diz que Ferrão atropelou a autoridade de Acácio de Moraes, presidente da legenda em Santo André, e que não terá aval das cúpulas superiores para concorrer ao Paço.

Solenidade

A deputada federal Kátia Sastre (PL-SP) participou ontem de solenidade de entrega de viaturas para a GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema, veículos que foram adquiridos com recursos enviados de emendas parlamentares dela e do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). No caso de Kátia, foram R$ 100 mil endereçados para a cidade – no Grande ABC, as emendas de seu mandato somam R$ 300 mil.