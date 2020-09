Rede oficializa Marina Helou candidata a prefeita de SP com Dipreto para vice

15/09/2020 | 21:16



A deputada estadual paulista Marina Helou foi oficializada como candidata a prefeita de São Paulo pela Rede nesta terça-feira, 15, em uma convenção do partido feita virtualmente. A Rede fará chapa pura, tendo como vice o jornalista e empreendedor social Marco Dipreto.

Marina havia sido indicada pré-candidata pelo partido há uma semana. Ao ter a candidatura oficializada, disse que sua proposta tem como norte "a redução das desigualdades" na cidade e que pretende apontar respostas aos problemas da caputal pensadas de forma sustentável, tendo "o meio ambiente como solução". Ela prometeu levar a coleta do esgoto para 100% do município, além de compor um secretariado com 50% de mulheres e 50% de negros.

"É pela política que entendemos o meio ambiente como parte do nosso desenvolvimento, de nossa prosperidade", afirmou, ao defender sua candidatura. "É pela política que educação não é um chavão, mas a chave para uma sociedade com igualdade de oportunidades. Não pode abrir bar ante de pensar como dar aula para as crianças em segurança".

Dipreto tem trabalho relacionado a ações para fomento do empreendedorismo negro e já foi filiado ao PSDB. Será a primeira eleição que disputará. Também em uma fala breve, destacou pontos positivos de Marina e da chapa do partido. "Toda a política tem de ser educativa, e nós temos a oportunidade de educar a cidade de São Paulo através da Marina", afirmou.

O partido terá 35 candidatos a vereador, dos quais 34% são mulheres.