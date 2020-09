Marcela Ibelli

15/09/2020



Cantora Carla Cristina, cujos looks são assinados pelo Arnaldo Ventura, lançou ''''Só Você'''', música nova, com festa para os amigos mais íntimos na casa do estilista andreense. Os brindes também serviram para comemorar os dois anos da loja do artista no Golden Square, em São Bernardo. A cantora baiana – vocalista do extinto grupo de axé dos anos 1990 As Meninas (do hit Xibom Bombom) - está participando das gravações do programa Canta Comigo, sob o comando do Rodrigo Faro.