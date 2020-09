Atila põe Bell, seu braço direito, na vice

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 17:49



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), definiu com aliados, nesta terça-feira, escolher o advogado Israel Aleixo, conhecido como Bell, para ocupar a vaga de vice. Presidente do PSB mauaense, Bell é aliado de primeira hora da família Jacomussi e a escolha pelo nome do socialista traz tranquilidade ao grupo em eventual vitória.

Indicado a dedo por Atila, o novo vice foi braço direito do prefeito durante os primeiros anos do mandato e, ao contrário da composição feita com a família Damo em 2016 – que resultou na indicação de Alaíde Damo (MDB) como vice - não oferece riscos políticos ao clã Jacomussi. Logo no segundo ano de gestão, após as prisões de Atila, Alaíde rompeu com o governo eleito e demitiu todos os aliados do socialista.

“Em primeiro lugar, hoje eu posso dizer que eu escolhi o vice da minha confiança. Alguém que tem uma história política com o grupo Jacomussi. Alguém que nasceu no berço da família Jacomussi. Um militante, filho de nordestino, pequeno comerciante e que sonhou com dias melhores e que, com muito esforço, se tornou advogado”, comentou Atila, ao Diário.

Bell teve papel estratégico na articulação do governo Atila durante os primeiros anos da gestão. Foi superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) e, como secretário de Governo, teve relação direta com os vereadores durante o processo de impeachment. “Minha indicação, acima de tudo, foi pensando na estabilidade política. Não para para, numa futura gestão, acontecer o que aconteceu. Meu nome vai trazer essa estabilidade. Fiquei feliz pela indicação do prefeito e grato pelo apoio dos partidos aliados”, comentou Bell.

Segundo o prefeito, o anúncio da chapa deve ser feito amanhã.