TCE rejeita contas de Atila e aprova as de Auricchio

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 16:22



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou, na tarde desta terça-feira, as contas do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) referentes ao exercício de 2018. Na mesma sessão, a segunda câmara da corte aprovou os balancetes, do mesmo exercício, do governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).

No caso de Atila, que é candidato à reeleição, é o segundo exercício consecutivo que o socialista vê suas contas reprovadas pelo TCE - cabe recurso. Em novembro do ano passado, o tribunal também emitiu parecer negativo ao analisar os gastos de 2017, seu primeiro ano à frente do Paço mauaense.

Em seu voto, o conselheiro Sidney Beraldo, relator das contas de Atila, citou diversas irregularidades no balancete, como deficit orçamentário, crescimento das dívidas de curto e longo prazos, além de aplicação insuficiente em educação - o teto constitucional determina investimento de, no mínimo, 25% da receita corrente líquida do município. “Em que pese o esforço argumentativo (da defesa do prefeito), entendo de existem falhas que comprometam irremediavelmente os presentes demonstrativos”, destacou Beraldo, em seu voto.

Já a análise positiva das contas de Auricchio registra o segundo ano consecutivo em que o município vê as contas do Palácio da Cerâmica aprovadas pelo TCE. Em setembro do ano passado, os gastos de 2017, primeiro ano da terceira gestão do tucano, também foram aprovados. O exercício de 2016, sob a gestão de Paulo Pinheiro (DEM), foi rejeitado – o parecer, porém, foi derrubado pela Câmara posteriormente.