Isis Valverde causa mal-estar com diretor de Amor de Mãe em reunião virtual com o elenco da novela

15/09/2020 | 16:10



Isis Valverde teria causado um mal-estar com o diretor de Amor de Mãe, José Luiz Villamarim, e o restante do elenco da novela. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Villamarim estava em uma reunião virtual com a equipe e pediu para que os artistas se resguardassem mais e ficassem em casa, já que estava preocupado com a pandemia do novo coronavírus e como a doença poderia prejudicar os seus talentos. A resposta de Isis para o conselho, no entanto, não teria sido bem vista pelos colegas.

A atriz teria dito que não iria diminuir o seu ritmo de trabalho, já que havia fechado diversos contratos milionários antes da pandemia e precisava cumpri-los. Além disso, teria mencionado que só anda de jatinho e que não parava em qualquer aeroporto. O mal-estar foi geral, inclusive entre o elenco de apoio, que também assistia a reunião no momento.

De fato, o Instagram de Isis continua com algumas campanhas publicitárias. Todos os trabalhos foram feitos fora da Globo.