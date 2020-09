Tiago Abravanel revela detalhes de pedido de casamento: - Estávamos em uma carruagem em Nova York

15/09/2020 | 16:10



Tiago Abravanel completou cinco anos de casamento com Fernando Poli no último domingo, dia 13, e para comemorar publicou um vídeo bem emocionante em suas redes sociais! Na gravação, o apresentador fez uma espécie de carta aberta ao amado, e ainda deu detalhes sobre o pedido de casamento.

- No dia 13 de setembro de 2015 nós estávamos em uma carruagem com você me pedindo em casamento. E eu disse sim!

Ele também contou que a festa iria acontecer em outubro, mas precisou ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Em seguida, Tiago ainda se declarou para o amado:

- Parece que a cada dia que estamos juntos, eu tenho vontade de saber mais sobre você. Seus medos, suas vontades, seus sonhos. Nesses cinco anos, eu ainda não consegui ser o cara que se planeja para dar o melhor presente para o melhor parceiro do mundo nessas datas comemorativas. Quero estar sempre presente com o melhor de mim.

Em seguida, o neto de Silvio Santos comentou que a comemoração de cinco anos de casamento foi simples, mas especial:

- Em 13 de setembro de 2020, não teve carruagem, nem presente incrível, nem mesmo lembrancinha comprada de última hora. Perdão, meu amor. Vou melhorar. Passe o tempo que for, o sentimento estará sempre marcado em nossas vidas. Parabéns, meu amor. Parabéns por me aguentar e permitir que seus cinco dedos se entrelacem com os meus. É assim que a gente vai seguir, lado a lado, de mãos dadas, juntos.